За два месяца в Цыганском поселке сгорели сразу пять домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Цыганского поселка на юго-западе Екатеринбурга пожаловались на запугивание со стороны застройщика. За два месяца в квартале сгорели сразу пять частных домов, и местные жильцы связывают это с деятельностью компании «Брусника», якобы освобождающей землю под свой бизнес-проект. Об этом URA.RU рассказали сами жители.

«Квадрату на Юго-Западном в начале года присвоили статус Ж-5, „зона многоэтажной застройки“. Теперь там можно спокойно жить в своем доме, но в случае повреждения дом нельзя реконструировать или восстановить. И совершенно случайно за январь—февраль там сгорели пять домов — на территории застройки с уже согласованными проектами планировки», — сообщила жительница поселка. По ее словам, дома были брошенные или недостроенные.

Сразу несколько жильцов Цыганского поселка заявили URA.RU, что накануне пожаров собственники соседних коттеджей ощущали во дворах запах бензина. «Один из домов на [улице] Хользунова снимала молодая пара, они первые пожаловались на запах. После первого пожара они съехали», — рассказал владелец соседнего частного дома. Еще один житель поселка уточнил, что дома «горели в разных местах, не в одном квартале».

Все пять пожаров произошли в периметре улиц Московская — Шаумяна, который отдан под проект «Брусники» — район «Южные кварталы». В пресс-службе застройщика заявили URA.RU, что подозрения в поджогах беспочвенны: «Компания не имеет к этому никакого отношения». В ГУ МЧС по Свердловской области подробности происшествий узнать не удалось.

На протяжении последних месяцев идет расселение кварталов Цыганского поселка. На давление со стороны переговорщиков от стройфирм жаловались жители улицы Хользунова. О конфликте заявляли и жители квадрата Московская — Шаумяна, участки которых изымают ради проекта «Брусники». Также застройщика обвиняли в начале работ вплотную к частным домам.