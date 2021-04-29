Курганские власти заступились за жителей, которых выселяли

Курганцев временно оставили в общежитиях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жильцов общежития курганской сельхозакадемии, которые не относятся к числу студентов, выселять не будут. С 1 мая в зданиях начнут исправлять нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщается на официальном telegram-канале правительства Курганской области.

«Нарушения пожарной безопасности в ведомственных общежитиях академии, из-за которых суд принял решение выселить людей, будут устранены до 5 мая. Работы начнут выполнять уже 1 мая. Решение принято по поручению губернатора Вадима Шумкова межведомственной группой, в которую вошли представители МЧС, УФССП, прокуратуры и правительства Курганской области», — говорится в сообщении.

Штаб будет ежедневно контролировать ход проведения работ по устранению нарушений пожарной безопасности. Безопасность людей будет обеспечена, уточнили в правительстве.

Ранее URA.RU сообщало, что митинговавших против выселения из общежития курганского вуза людей временно оставят в квартирах. Власти договорились об отсрочке исполнения решения суда. Правительство Курганской области собирало штаб, чтобы решить проблему с проживанием студентов, преподавателей и персонала КГСХА. Ранее жильцов семи общежитий КГСХА обязали покинуть здания до 16:00 30 апреля. Это связано с тем, что по решению Кетовского районного суда из-за нарушений требований пожарной безопасности на 30 дней была приостановлена деятельность 12 из 14 корпусов вуза.