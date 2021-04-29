Выселяемые из курганского общежития преподаватели собирают митинг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители общежитий Курганской сельхозакадемии вышли на улицу в знак протеста против выселения из общежитий. Люди не понимают, куда им переезжать. Власти тем временем ожидают отсрочки исполнения решения суда. Журналист URA.RU с места событий рассказала, что происходит.

«Нам дали 20 часов на то, чтобы собраться и съехать из общежитий. А куда переезжать, мы не знаем. Ехать некуда», — заявил один из участников стихийного собрания.

Помимо студентов в общежитиях проживают преподаватели академии с семьями и детьми. Есть и пожилые люди, кто не может самостоятельно передвигаться. На данный момент людям из семи общежитий предложили переехать в одно. «Столкнули нас, как врагов. Кто вперед, тот и занял комнату», — рассказывает другой протестующий.

По данным источника из правительства Курганской области, сейчас в суде решается вопрос об отсрочке исполнения решения суда. Источник пояснил, что руководство вуза знало о предписаниях МЧС и вероятности закрытия корпусов. Однако областным властям ничего об этом не сообщали. Предписания не выполняли из-за отсутствия средств. На экстренный случай власти готовы предоставить людям места в оздоровительных лагерях, расположенных рядом. Тех, кто не может самостоятельно передвигаться, вывезут спецбригадами. Людей обеспечат питанием. Получить комментарии руководства вуза URA.RU не удалось. На звонки в приемную никто не ответил.

URA.RU писало, что cемьи преподавателей и студенты, которые до 16.00 должны выселиться из общежитий Курганской сельхозакадемии (КГСХА) собирают митинг. Люди не согласны с выселением, о котором узнали 30 апреля утром. Правительство Курганской области собирало штаб, чтобы решить проблему с проживанием студентов, преподавателей и персонала КГСХА. Ранее жильцов семи общежитий КГСХА обязали покинуть здания до 16:00 30 апреля. Это связано с тем, что по решению Кетовского районного суда из-за нарушений требований пожарной безопасности на 30 дней была приостановлена деятельность 12 из 14 корпусов вуза.