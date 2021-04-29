29 апреля 2021

Курганские власти соберутся из-за студентов, выселенных на улицу

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Общественные слушания КГСХА Кетовский р-н Курганская обл , сельхоз академия, кгсха
Здания КГСХА временно закрыли из-за нарушений требований пожарной безопасности (архивное фото) Фото:

Правительство Курганской области собирает штаб, чтобы решить проблему с проживанием студентов, преподавателей и персонала Курганской государственной сельскохозяйственной академии (КГСХА). Об этом URA.RU 30 апреля рассказали в пресс-службе областного правительства.

«Правительство подключилось к решению проблемы и собирает штаб», — рассказали в пресс-службе. Представители правительства отметили, что члены штаба будут решать, куда и как переселить людей из общежитий федерального вуза. В штаб вошли руководители органов власти и представители МЧС.

В официальном telegram-канале областного правительства указано, что на место выезжали вице-губернатор Владислав Кузнецов и глава Кетовского района Сергей Дудин. «Рассматриваются несколько вариантов решения ситуации, в том числе и расселение жильцов, отметим, в их числе не только студенты, но и семейные пары с детьми, а также пожилые граждане с ограниченными возможностями здоровья», — добавили в правительстве.

Ранее жильцов семи общежитий КГСХА обязали покинуть здания до 16:00 30 апреля. Это связано с тем, что по решению Кетовского районного суда из-за нарушений требований пожарной безопасности на 30 дней была приостановлена деятельность 12 из 14 корпусов вуза.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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