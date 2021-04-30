Титулованный педагог заявил о возможной отмене ЕГЭ в России

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Пробное ЕГЭ по информатике на базе Гимназии №39. Екатеринбург, обучение, егэ, школьник, урок, класс, занятие, экзамен, учеба, ученик, школа, образование, классная комната
Александр Снегуров высказал предположение, что прием вступительных экзаменов онлайн может стать заменой ЕГЭ Фото:

Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров высказал предположение, что прием вступительных экзаменов онлайн может стать началом отказа от единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом историк заявил в беседе с URA.RU.

«Мы думали, что какой-то откат от него [ЕГЭ] происходит, но надо смотреть, как будет проходить данная компания поступления, и уже делать выводы — происходит отход от ЕГЭ или идет видоизменение его профиля», — подчеркнул Снегуров. Спикер отметил, что итог будет виден лишь в следующем году. Пока же выбранная форма в первую очередь является попыткой борьбы с пандемией.

Однако заслуженный учитель РФ, доцент департамента образовательных программа Высшей школы экономики Евгения Абелюк высказала опасение, что Россия долго не сможет отказаться от ЕГЭ. «Мне кажется, что в ближайшее время это не произойдет хотя бы потому, что огромные деньги потрачены на этот экзамен», — отметила она. Спикер добавила, что несмотря на то, что форма ЕГЭ постоянно совершенствуется, все равно она не подходит российскому образованию.

Единый госэкзамен пройдет в России с 31 мая по 17 июля. Приказ Минпровещения РФ опубликован на сайте правовой информации. Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о несостоятельности ЕГЭ, так как во время обучения школьники заняты не получением знаний, а решением вопроса, как сдать итоговый тест.

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