В России официально отменили день тишины перед выборами

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому отменяется «день тишины» перед многодневным голосованием. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Агитация будет завершаться в 00:00 первого дня голосования.
Согласно закону, в случае принятия ЦИК РФ решения о голосовании в течение нескольких дней проведение предвыборной агитации должно быть завершено в 00.00 по местному времени первого дня голосования. Также изменен порядок обжалования решения об отказе регистрации кандидата. Соответствующее заявление должно быть подано в течение пяти дней. При этом решение избирательной комиссии может быть обжаловано только через суд.
Ранее Госдума РФ приняла законопроект, предполагающий отмену «дня тишины» перед многодневным голосованием. Выборы в Госдуму РФ состоятся 19 сентября. По словам гендиректора ВЦИОМ, политолога Валерия Федорова, голосование на выборах в Госдуму-2021 планируется провести в течение нескольких дней.
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