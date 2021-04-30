30 апреля 2021

В России официально отменили день тишины перед выборами

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Предвыборная агитация должна быть закончена в полночь первого дня голосования Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому отменяется «день тишины» перед многодневным голосованием. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Агитация будет завершаться в 00:00 первого дня голосования.

Согласно закону, в случае принятия ЦИК РФ решения о голосовании в течение нескольких дней проведение предвыборной агитации должно быть завершено в 00.00 по местному времени первого дня голосования. Также изменен порядок обжалования решения об отказе регистрации кандидата. Соответствующее заявление должно быть подано в течение пяти дней. При этом решение избирательной комиссии может быть обжаловано только через суд.

Ранее Госдума РФ приняла законопроект, предполагающий отмену «дня тишины» перед многодневным голосованием. Выборы в Госдуму РФ состоятся 19 сентября. По словам гендиректора ВЦИОМ, политолога Валерия Федорова, голосование на выборах в Госдуму-2021 планируется провести в течение нескольких дней.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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