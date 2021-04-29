Глава ВЦИОМ допустил изменение формата выборов в Госдуму-2021

Голосование на выборах в Госдуму-2021 планируется провести в течение нескольких дней. Об этом URA.RU заявил гендиректор ВЦИОМ, политолог Валерий Федоров.
«Велика вероятность, что ради здоровья граждан голосование на выборах будет многодневным — как в прошлом году», — рассказал Федоров. Он уверен, что решение по этому вопросу окончательно примут в июне.
Федоров подчеркнул, что возможное принятие такого решения связано с пандемией коронавируса в РФ. Глава ВЦИОМ уверен, что исходя из статистики распространения заболевания в сентябре в России можно ожидать третью волну COVID-19.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что осенью возможна новая вспышка заболеваемости коронавирусом. Чтобы избежать этого, она посоветовала соблюдать меры предосторожности. Госдума РФ 22 апреля приняла законопроект, предполагающий отмену «дня тишины» перед многодневным голосованием.
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