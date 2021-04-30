30 апреля 2021

Мигрантам в России вводят еще одно ограничение

© Служба новостей «URA.RU»
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Район Черный Мыс. Сургут, проверка документов, нелегалы, мигранты
Документ будет выдан на 10 лет Фото:

Министерство внутренних дел РФ обяжет всех мигрантов получать единый электронный документ. Ограничение введут для тех, кто прибывает на территорию России на длительный срок. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Обязательным условием для получения иностранным гражданином права на длительное пребывание в РФ будет являться получение единого документа с электронным носителем информации», — приводит сообщение ТАСС. Документ будет выдаваться на 10 лет, по истечении срока его нужно будет заменить, пишет RT.

В середине апреля российское министерство внутренних дел попросило страны СНГ забрать домой своих нелегальных мигрантов. В противном случае Россия пригрозила закрыть границы с этими государствами. Планировалось таким образом убрать численность граждан других стран, находящихся на территории России незаконно, до 15 июня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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