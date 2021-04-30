Мигрантам в России вводят еще одно ограничение

Министерство внутренних дел РФ обяжет всех мигрантов получать единый электронный документ. Ограничение введут для тех, кто прибывает на территорию России на длительный срок. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
«Обязательным условием для получения иностранным гражданином права на длительное пребывание в РФ будет являться получение единого документа с электронным носителем информации», — приводит сообщение ТАСС. Документ будет выдаваться на 10 лет, по истечении срока его нужно будет заменить, пишет RT.
В середине апреля российское министерство внутренних дел попросило страны СНГ забрать домой своих нелегальных мигрантов. В противном случае Россия пригрозила закрыть границы с этими государствами. Планировалось таким образом убрать численность граждан других стран, находящихся на территории России незаконно, до 15 июня.
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