Москвичей предупредили о ливнях и опасном ветре

В Москве объявлен желтый уровень опасности Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Сильный ветер с дождем надвигается на Москву и Московскую область. В связи с ухудшением погоды объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении на сайте учреждения. Отмечается, что ветер будет достигать 15-18 метров в секунду. Предупреждение действует в Москве с 15.00 2 мая до 15.00 4 мая. В Подмосковье непогода будет наблюдаться в те же дни, но с 13:00 до 13:00 соответственно.

При этом 2 мая в регионе ожидается сильный дождь. Предупреждение о ливнях действует и в столице, и в области с 21.00 2 мая до 9.00 3 мая.

Ранее синоптик назвал регионы, которым повезло с погодой в мае. В северных регионах России, включая ЯНАО, ожидается аномальное тепло. При этом в центре европейской России погода очень неустойчивая, отметил глава Гидрометцентра. 1 мая закончится дождь, следующий день столбики термометров покажут до +15 градусов. Гроза с осадками ожидаются 3 мая, а 4 мая будет похолодание на 6 градусов, передает телеканал 360.