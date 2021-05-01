01 мая 2021

Москвичей предупредили о ливнях и опасном ветре

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, ливень, зонт, дождь
В Москве объявлен желтый уровень опасности Фото:

Сильный ветер с дождем надвигается на Москву и Московскую область. В связи с ухудшением погоды объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении на сайте учреждения. Отмечается, что ветер будет достигать 15-18 метров в секунду. Предупреждение действует в Москве с 15.00 2 мая до 15.00 4 мая. В Подмосковье непогода будет наблюдаться в те же дни, но с 13:00 до 13:00 соответственно.

При этом 2 мая в регионе ожидается сильный дождь. Предупреждение о ливнях действует и в столице, и в области с 21.00 2 мая до 9.00 3 мая.

Ранее синоптик назвал регионы, которым повезло с погодой в мае. В северных регионах России, включая ЯНАО, ожидается аномальное тепло. При этом в центре европейской России погода очень неустойчивая, отметил глава Гидрометцентра. 1 мая закончится дождь, следующий день столбики термометров покажут до +15 градусов. Гроза с осадками ожидаются 3 мая, а 4 мая будет похолодание на 6 градусов, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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