01 мая 2021

В Свято-Троицком соборе Екатеринбурга началась Пасхальная служба. Фото, видео

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Прибытие благодатного огня в Екатеринбург. Екатеринбург
Верующие свердловчане празднуют Пасху. Фото:

В ночь на 2 мая все верующие свердловчане празднуют Пасху. В храмах Свердловской области проходят ночные богослужения, а главную службу в Свято-Троицком соборе ведет митрополит Екатеринбургской епархии Евгений.

«Наступает самый главный праздник, он даже называется „Праздников праздник“. Есть 12 праздников в году, а Пасха, воскресение, она над ними, выше всех стоит. Готовится надо всю жизнь, потому что всем нам рано или поздно предстоит пережить личное воскресение. И от того, насколько сейчас мы внимательно, серьезно, с доверием будем относиться к тому, чье воскресение мы будем праздновать, от этого зависит, насколько для нас наше воскресение будет желанным и не страшным», — рассказал журналистам митрополит.

Планируется, что в пасхальную ночь службы пройдут во всех храмах Екатеринбургской епархии. Объявляя о приближении праздника, митрополит Евгений призывал православных молиться, чтобы «благодатный огонь сошел и его успели доставить» к Пасхе.

Ранее митрополит Евгений объявил, что пасхальный крестный ход в Екатеринбурге не состоится из-за пандемии коронавируса. Торжества были запланированы на 2 мая. По этой же причине отменены первомайская демонстрация и шествие «Бессмертного полка» в День Победы.

Прибытие благодатного огня в Екатеринбург. Екатеринбург
Фото:
Прибытие благодатного огня в Екатеринбург. Екатеринбург
Фото:
Прибытие благодатного огня в Екатеринбург. Екатеринбург
Фото:
Прибытие благодатного огня в Екатеринбург. Екатеринбург
Фото:
Прибытие благодатного огня в Екатеринбург. Екатеринбург
Фото:
Прибытие благодатного огня в Екатеринбург. Екатеринбург
Фото:
Прибытие благодатного огня в Екатеринбург. Екатеринбург
Фото:
Прибытие благодатного огня в Екатеринбург. Екатеринбург
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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