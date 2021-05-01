Верующие свердловчане празднуют Пасху. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ночь на 2 мая все верующие свердловчане празднуют Пасху. В храмах Свердловской области проходят ночные богослужения, а главную службу в Свято-Троицком соборе ведет митрополит Екатеринбургской епархии Евгений.

«Наступает самый главный праздник, он даже называется „Праздников праздник“. Есть 12 праздников в году, а Пасха, воскресение, она над ними, выше всех стоит. Готовится надо всю жизнь, потому что всем нам рано или поздно предстоит пережить личное воскресение. И от того, насколько сейчас мы внимательно, серьезно, с доверием будем относиться к тому, чье воскресение мы будем праздновать, от этого зависит, насколько для нас наше воскресение будет желанным и не страшным», — рассказал журналистам митрополит.

Планируется, что в пасхальную ночь службы пройдут во всех храмах Екатеринбургской епархии. Объявляя о приближении праздника, митрополит Евгений призывал православных молиться, чтобы «благодатный огонь сошел и его успели доставить» к Пасхе.

Ранее митрополит Евгений объявил, что пасхальный крестный ход в Екатеринбурге не состоится из-за пандемии коронавируса. Торжества были запланированы на 2 мая. По этой же причине отменены первомайская демонстрация и шествие «Бессмертного полка» в День Победы.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU