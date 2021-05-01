Чиновник ЕС раскрыл тактику России в конфликте с Западом

Ответные санкции от России призваны атаковать демократию Европы. Об этом заявил председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли.
Сассоли считает, что санкции против чиновников Европы лишены оснований. По его словам, власти России выбрали стратегию конфронтации вместо смены негативной траектории взаимоотношений между РФ и Евросоюзом, пишет Росбалт.
«Думаю, власти РФ пытались атаковать сердце европейской демократии. Это решение, прямо направленное против Европейского Союза и его государств-членов, неприемлемо, лишено каких-либо юридических оснований и необоснованно», — сказал Давид Сассоли.
Ранее URA.RU сообщало, что Россия ввела санкции против восьми европейских чиновников. В их число входит Сассоли. В МИД РФ назвали это ответной реакцией на запрет шести россиянам въезжать в Европу.