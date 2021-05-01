01 мая 2021

Чиновник ЕС раскрыл тактику России в конфликте с Западом

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Флаг Евросоюза. Екатеринбург, евросоюз, флаг евросоюза
Европарламент шокирован позицией России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Ответные санкции от России призваны атаковать демократию Европы. Об этом заявил председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли.

Сассоли считает, что санкции против чиновников Европы лишены оснований. По его словам, власти России выбрали стратегию конфронтации вместо смены негативной траектории взаимоотношений между РФ и Евросоюзом, пишет Росбалт.

«Думаю, власти РФ пытались атаковать сердце европейской демократии. Это решение, прямо направленное против Европейского Союза и его государств-членов, неприемлемо, лишено каких-либо юридических оснований и необоснованно», — сказал Давид Сассоли.

Ранее URA.RU сообщало, что Россия ввела санкции против восьми европейских чиновников. В их число входит Сассоли. В МИД РФ назвали это ответной реакцией на запрет шести россиянам въезжать в Европу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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