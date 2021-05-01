01 мая 2021
30 апреля 2021

В Кургане будут платить за данные о виновниках лесных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары. Курган, лесной пожар, сгоревшая трава, деревня ордино
За данные о виновниках лесных пожаров власти будут платить по 2000 рублей Фото:

За достоверную информацию о виновниках лесных пожаров власти Курганской области будут выплачивать гражданам по 2000 рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Вознаграждение в размере 2000 рублей в соответствии с постановлением правительства Курганской области могут получить граждане, сообщившие информацию о лицах, чьи действия повлекли за собой возникновение лесного пожара», — сообщается в официальном telegram-канале областного правительства. Уточняется, что деньги смогут получить курганцы, которые направили письменное заявление в правоохранительные органы или Департамент природных ресурсов.

В заявлении должна быть информация о лице, чьи действия привели к возгоранию в лесу. При этом денежное вознаграждение человек получит, если по факту лесного пожара было заведено уголовное или административное дело.

В апреле в Курганской области сгорело 65 гектаров леса. Причиной ЧП стало возгорание сухой травы. Ущерб от пожара превысил 58 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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