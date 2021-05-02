На юге России снесли памятник Сталину

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Сталин в краске. Сургут, бюст сталину, сталин в краске
Памятник Иосифу Сталину простоял на улице всего несколько дней (архивное фото) Фото:

В городе Дагестанские Огни снесли памятник советскому вождю Иосифу Сталину. Видео демонтажа бюста распространилось сразу в нескольких пабликах.

На кадрах видно, что на шее Сталина надета петля, чтобы бюст можно было снять с постамента. Затем кран поднимает памятник и кладет себе в кузов. На заднем фоне слышно, что кто-то просит снять табличку с именем вождя с постамента.

Бюст был установлен в Дагестанских Огнях 29 апреля. Заведующий отделом идеологии и пропаганды дагестанского рескома КПРФ Руслан Луговой в беседе с изданием «Аргументы и факты» сообщал, что официальное открытие было запланировано на 8 мая.

В Нижегородской области построят «Сталин центр», передает телеканал 360. Первый камень в строительство музея 8 мая заложат местные представители КПРФ. Планируется, что в дальнейшем подобные центры появятся во всех регионах России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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