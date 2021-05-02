ПЦР-тесты в Абу-Даби придется сдавать на шестой день поездки Фото: Сергей Леонов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правила нахождения в Абу-Даби (ОАЭ) для российских туристов изменятся с 3 мая. Об этом сообщили в правительстве эмирата.

Теперь граждане РФ и ряда других стран должны сдавать ПЦР-тест на шестой день и на 12-й день поездки. Раньше приходилось проверяться на наличие коронавируса на четвертый и восьмой день путешествия, пишет ТАСС со ссылкой на пост местных властей в Twitter. Также приезжающие в Абу-Даби россияне не должны проходить 10-дневный карантин, введенный во время пандемии коронавируса.

Авиакомпания Air Arabia объявила о возобновлении прямых рейсов между Шарджой и Москвой с 1 мая. Отдых в мае в Арабских Эмиратах подешевеет на 30 — 40%, передает агентство Nation News. Билет на самолет в эконом-класс можно будет приобрести за 50 — 60 тысяч рублей.