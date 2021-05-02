Вирусолог указал на слабое место борьбы с пандемией в России

Вирусолог Александр Чепурнов отметил, что разработка лекарств поможет в борьбе с коронавирусом (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

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В России основная часть финансирования была направлена на разработку вакцин от COVID-19 и без должного внимания оказался поиск препаратов для профилактики и лечения коронавируса. Это в беседе с URA.RU отметил профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов.

«Вакцины вакцинами, но люди, во-первых, болеть будут все равно, в том числе и есть люди, которые будут болеть вакцинированными. Определенный круг таких лиц известен. И как-то на фоне вакцин этому мало уделялось внимание», — подчеркнул Чепурнов. Вирусолог отметил, что одним из методов поиска лекарств может стать скрининг-проверка большого количества уже разрешенных препаратов. «Потому что так часто бывает, что препараты, разработанные против одного заболевания оказываются в какой-то мере эффективными против другого», — добавил он. Спикер подчеркнул, что неизвестно, как вирус поведет себя дальше, в случае созданного массового иммунитета, поэтому добавить лекарства в борьбе с ним было бы хорошо.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский отметил, что исследования в части поиска лекарств для лечения коронавируса в стране ведутся и есть много интересных разработок, однако самым надежным средством в борьбе с COVID-19 является только вакцинация. «Самое надежное средство — вакцинироваться. Волшебные таблетки ждать не надо. Надо идти в районную поликлинику, записываться и вакцинироваться», — подчеркнул он в беседе с URA.RU. Эксперт отметил, что лекарства от вирусов разрабатываются в очень редких случаях, когда ничего другого предложить нельзя.

URA.RU направили письменные запросы по теме разработки лекарств от коронавируса в Росздравнадзор и в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России. На момент публикации ответы не были получены.

Ранее в ФМБА отметили, что летом в России планируют зарегистрировать препарат для профилактики и лечения коронавируса «Мир-19». Сейчас в стране идет вторая фаза его испытаний.