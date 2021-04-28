В ФМБА раскрыли сроки регистрации нового лекарства от COVID

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Первая фаза испытаний «Мир-19» завершилась Фото:
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Коронавирус COVID-19

В России планируют зарегистрировать препарата от коронавируса «Мир-19» летом. Об этом рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в эфире программы «Док-ток» на «Первом канале».

«Это (регистрация- прим. ред.) фактически середина лета, ближе к концу лета», — сказала Скворцова. По ее словам, зарегистрировать лекарство можно после второй фазы испытаний, которая уже началась, пишет ТАСС.

Этот препарат основан на применении микроРНК и не влияет на геном и иммунитет человека, пишет RT. Он способен предотвратить самые тяжелые формы коронавируса, включая пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы. В течение 2021 года Центр имени Гамалеи планирует провести клинические испытания вакцины «Спутник V» в виде капель для носа. Новая форма препарата будет предназначена для детей до 3-4 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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