02 мая 2021

Чехия ужесточит правила для россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Чехия. Прага.
Чешские власти начали проверять иностранные инвестиции в стране Фото:

В Чехии началась проверка иностранных инвестиций. Под нее попадут и вложения россиян. Об этом сообщает генеральный директор Центра антикоррупционных исследований «Трансперенси Интернешнл Россия» Илья Шуманов.

«С 1 мая в Чехии вступил в силу закон о проверке иностранных инвестиций. Главным образом, закон направлен на ограничение в Чехию инвестиций, которые могут способствовать достижению стратегических целей иностранных государств, входящих конфликт с интересами безопасности Чешской Республики», — сообщает он в своем telegram-канале.

Ранее чешские власти заявили, что дипломаты РФ могут быть причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, и выслали последних из страны. По словам главы МИД, россияне были идентифицированы как сотрудники ГРУ и Службы внешней разведки (СВР). Однако, по мнению властей, это были не акты гостерроризма, а нападение на товар, уточняет «Национальная служба новостей». Также россиян обвинили в подготовке взрывов на оружейном заводе в Болгарии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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