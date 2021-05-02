Чехия ужесточит правила для россиян

В Чехии началась проверка иностранных инвестиций. Под нее попадут и вложения россиян. Об этом сообщает генеральный директор Центра антикоррупционных исследований «Трансперенси Интернешнл Россия» Илья Шуманов.
«С 1 мая в Чехии вступил в силу закон о проверке иностранных инвестиций. Главным образом, закон направлен на ограничение в Чехию инвестиций, которые могут способствовать достижению стратегических целей иностранных государств, входящих конфликт с интересами безопасности Чешской Республики», — сообщает он в своем telegram-канале.
Ранее чешские власти заявили, что дипломаты РФ могут быть причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, и выслали последних из страны. По словам главы МИД, россияне были идентифицированы как сотрудники ГРУ и Службы внешней разведки (СВР). Однако, по мнению властей, это были не акты гостерроризма, а нападение на товар, уточняет «Национальная служба новостей». Также россиян обвинили в подготовке взрывов на оружейном заводе в Болгарии.
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