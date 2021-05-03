Депутаты оценили идею Жириновского ликвидировать ХМАО и ЯНАО

Депутат Госдумы Александр Сидоров не оценил идею главы ЛДПР Владимира Жириновского об объединении ХМАО, ЯНАО и Тюменской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Модель тюменской «матрешки» (Тюменская область и входящие в ее состав два автономных округа — ЯНАО, ХМАО) является давно устоявшейся структурой и не требует каких-либо изменений. Так депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» (ХМАО) Александр Сидоров прокомментировал в беседе с URA.RU слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского о необходимости объединения автономных кругов в одну область.

Жириновский заявил, что Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа необходимо объединить в один регион с Тюменской областью. Таким образом крупному субъекту удастся исправить экономические проблемы регионов.

«Это давно устоявшаяся уже структура со всеми вытекающими последствиями по организации и управлению этими регионами, по сложившейся системе экономики и взаимоотношений между ними, со своими социальными программами и принятыми решениями в социальном плане. Каждому из этих регионов зачем что-то менять?» — подчеркнул Сидоров.

Сидоров отметил, что никаких предпосылок в необходимости объединения у тюменской «матрешки» нет — ни экономических, ни социальных, ни политических. «Это не первое заявление лидера либерал-демократов. Что, мы первый раз слышим и можем считать по-другому что ли? Владимир Вольфович сколько глупостей заявляет, если не ежедневно, то еженедельно, что мы даже комментировать их не должны», — подчеркнул он.

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР (ХМАО, ЯНАО, Тюменская область) Евгений Марков подтвердил, что сложившаяся модель «матрешки» оптимальна, однако требует усовершенствования в управленческом плане, чтобы можно было решать вопросы, касающиеся общего регионального развития. «Если бы у нас в рамках программы сотрудничества три губернатора принимали решения о том, как будет развиваться дорожная инфраструктура, сектор высокотехнологической медицинской помощи, где это наиболее целесообразно, если бы это принималось именно губернаторами и финансировалось из программы сотрудничества, это было бы правильно», — отметил Марков в разговоре с URA.RU. Пока же регионы, по словам депутата, самостоятельно решают вопросы о строительстве тех же больниц. И каждый пытается внедрить что-то очень высокотехнологичное. В итоге в Тюмени роддом есть, а в ХМАО до сих пор строят, добавил собеседник.

URA.RU направило письменный запрос в ЛДПР с просьбой прокомментировать заявление лидера партии. На момент публикации ответ не был получен.