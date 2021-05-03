Путин поручил исполнить идеи «Единой России» о новых выплатах

Президент дал правительству поручения по итогам своего послания Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Социальные инициативы «Единой России» вошли в пакет поручений президента РФ Владимира Путина правительству по итогам ежегодного послания Федеральному собранию. Среди них оказались специальные выплаты беременным (с 1 июля женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации будут получать пособие в половину прожиточного минимума) и кэшбэк за детский отдых (с 15 мая родителям будет возвращаться половина стоимости путевок в детские лагеря).

Кроме того, в течение 2021—2024 годов российские власти будут ежегодно выделять средства на закупку не менее четырех тысяч школьных автобусов отечественного производства для регионов. О необходимости обновления парка школьной техники во время недавней поездки в Нижегородскую область говорил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

До 2023 года кабмину и руководству регионов совместно с «Газпромом» поручено бесплатно подключить дома граждан к газу (в программу попадают населенные пункты, к которым уже подведены сети). Ранее Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» составит график осуществления работ в регионах. Пожилым людям и многодетным семьям помогут с оформлением необходимых документов.

По поручению президента с 1 июля неполные семьи с детьми от 8 до 17 лет начнут получать новые пособия. По итогам послания Федеральному собранию «Единая Россия» уже внесла необходимые законодательные изменения. Также партия внесла поправки в закон, касающийся выплат беременным и доведение до 100% размер больничных родителям детей до семи лет.

Поддержку главы государства нашла инициатива, касающаяся помощи региональным бюджетам. По поручению президента, субъекты начнут получать бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых на развитие транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры. До 1 июня правительство утвердит порядок выделения средств.

Перед ежегодным посланием «Единая Россия» направила президенту ряд социальных инициатив. Часть из них Владимир Путин поддержал во время своего выступления.