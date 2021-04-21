Путин запустил соревнование среди губернаторов

Владимир Путин оправдал ожидания губернаторов: долговая нагрузка снизится, и есть шанс развивать инфраструктуру регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Владимир Путин в своем послании 21 апреля назвал новые стимулы для губернаторов российских регионов. Теперь на самую большую финансовую помощь могут рассчитывают руководители территорий, которые умеют зарабатывать, а не наращивать долги. Эксперты связывают это с борьбой против обнищания жителей, из-за которого люди не видят перспектив в своих регионах, зато получают лишний повод выйти на улицы.

Путин в среду озвучил беспрецедентные меры, которых не было в посланиях последних лет. Это был ответ на просьбу губернаторов помочь выбраться из долговой ямы, выйти из которой сами они не могут: закредитованность субъектов превысила 2 трлн 473 млрд рублей, почти половина из них (1,11 трлн рублей) — это бюджетные кредиты.

Челябинская область (губернатор Алексей Текслер слева) одной из первых получит инфраструктурный кредит на развитие транспортной сети Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Путин обещал заменить бюджетными кредитами со сроками погашения до 2029 года весь объем коммерческого долга субъекта федерации, превышающий 25% от его собственных доходов. А срок выплаты бюджетных кредитов, которые регионы получили в прошлом году на борьбу с пандемией коронавируса и должны вернуть через два месяца, президент продлил до 2029 года.

«Реструктуризацию надо использовать, как механизм повышения самодостаточности региональной экономики», — подчеркнул Путин. И объявил о новом инструменте финансовой помощи субъектам РФ: инфраструктурные бюджетные кредиты. Их ставка будет не более 3% годовых, а срок погашения — 15 лет. До конца 2023 года будет выделено 500 млрд рублей.

Министру финансов Антону Силуанову предстоит работа с регионами по реструктуризации имеющихся кредитов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эти кредиты, подчеркнул Путин, будут предоставляться под контролем федерального казначейства и только под конкретные проекты. Их масштаб может быть разным, но главное — «они должны служить людям».

«Кто-то [из губернаторов] набирал кредиты, кто-то нет. Последние могут себя почувствовать в проигрыше. Но нет. Мы поддержим их. Принцип распределения инфраструктурных кредитов будет такой — чем меньше долгов у региона, тем больше инфраструктурных кредитов они смогут получить», — заявил президент.

Путин назвал регионы, которые первыми получат деньги на инфраструктурные проекты. На Ямале новый механизм позволит запустить строительство Северного широтного хода — железнодорожной магистрали, которая должна дать импульс освоению Арктики. В Нижнем Новгороде и Челябинске на эти деньги будут развивать транспортную инфраструктуру. Среди приоритетных направлений инфраструктурных бюджетных кредитов будет также обновление систем ЖКХ.

ДОМ.РФ (его руководитель Виталий Мутко слева на фото) выдаст льготные кредиты пилотным регионам на комплексную жилую застройку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Льготные кредиты получит туротрасль: займы под 3-5% сроком на 15 лет будут выдаваться на строительство и реконструкцию гостиниц и другой инфраструктуры. Пилотные проекты — развитие горнолыжного центра «Шерегеш» в Кузбассе, создание яхтенного курорта в Севастополе, укрепление моториндустрии на Алтае и в Калининградской области. Льготные кредиты позволят развивать туристические кластеры, в том числе «обустроить и расширить маршруты Золотого кольца», раскрыть турпотенциал малых городов. Путин уверен, что развитие получат города Поволжья, Крыма, здравницы Старая Руса, Кисловодск, Минеральные воды.

Путин рассказал также, что застройщики жилых кварталов смогут получать кредиты по минимальной ставке от ДОМ.РФ — 3%-4% годовых. Пилотные проекты будут реализованы в Тюмени, в Кузбассе, в Сахалинской области и Туле. Путин потребовал, чтобы подведение газа к домам было бесплатным.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов может быть доволен: регион наконец получит возможность построить Северный широтный ход Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Путин объявил о продлении скоростной трассы М-12 Москва-Нижний Новгород-Казань до Екатеринбурга (она станет частью скоростной трассы Европа — Западный Китай). Средства будут выделены из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Директор Института политики и государственного права Виталий Иванов считает, что президент услышал предложения регионов о реструктуризации кредитов и пошел им навстречу. Политконсультант Константин Калачев отмечает, что «долги регионов и дефицитные бюджеты тормозили их развитие».

Послание фактически построено вокруг решения проблемы с бедностью населения, считает гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов. «Президент дает не столько рыбу, сколько удочку губернаторам, показывает, каким образом они смогут привлечь средства для развития инфраструктурных проектов», — пояснил эксперт.

Правительству Михаила Мишустина предстоит проработать нормативные документы, чтобы послание президента было реализовано Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эту тему поднимал шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов в феврале на встрече Путина с главредами российских СМИ, когда спрашивал президента о связи ухудшающихся условий и бесперспективности жизни в субъектах РФ с ростом уровня протеста. Путин тогда ответил, что «люди оценивают свою жизнь не потому, что было вчера или 10 лет назад, а по тому, что хочется, чтобы было завтра» и что «власть должна понимать это и ускорять темпы развития».

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков добавил, что ставка Путина на внутреннее развитие «имеет хороший потенциал перед выборами в Госдуму». Эксперт Института гуманитарно-политических исследований, профессор Владимир Слатинов назвал помощь регионам «попыткой уменьшить протестный потенциал». «Инфраструктурные проекты должны улучшить качество среды. Власть решает задачу через них дать стимул экономическому росту, с другой стороны — показать людям, что жизнь осязаемо меняется в лучшую сторону», — резюмировал эксперт.