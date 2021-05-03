Политологи: как Зеленский пытается ударить по РФ через Донбасс

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Владимир Зеленский несколько раз предлагал Владимиру Путину провести переговоры по Донбассу, но официальных запросов Кремль не получал Фото:
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Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский постоянно предлагает российскому главе Владимиру Путину поговорить о военном конфликте в Донбассе, чтобы показать, что Киев якобы предпринимает шаги для решения конфликта. Об этом в разговоре с URA.RU заявил доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета, политолог Евгений Булах.

Собеседник агентства отметил, что Украина продолжает реализовывать свои планы, выставляя Россию дестабилизирующим элементом в Европе. Однако, подчеркнул Булах, если бы Зеленский действительно хотел поговорить с Путиным о Донбассе, то сделал бы это на территории третьей страны. «Можно же предложить эту встречу в границах любого европейского государства, учитывая вполне нормальные рабочие отношения Путина с [канцлером ФРГ] Ангелой Меркель и [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном», — объяснил он.

Директор Таврического информационно-аналитического центра (ТИАЦ), кандидат политических наук Александр Бедрицкий в беседе с URA.RU отметил, что Украина уже не сможет испортить отношение США и Европы к России. «Отношения [России] с Соединенными штатами ниже нижней точки находятся, а с Европой по большому счету тоже. Что касается экономических интересов отдельных европейских государств, допустим Германии, допустим „Северный поток-2“, то они существуют вне зависимости [от отношений Москвы и Вашингтона] и так или иначе Германия больше заинтересована, чем Россия, в их продвижении. Поэтому такие дальнейшие шаги по демонизации России делаются только для того, чтобы показать, что я свой, но не более того», — высказался политолог.

Ранее президент Украины предложил российскому лидеру встретиться в Донбассе. В администрации президента РФ заявляют, что не получали официальных запросов от офиса главы Украины на встречу с российским лидером. Также Зеленский предложил встретиться Путину в Ватикане.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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