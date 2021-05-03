03 мая 2021
02 мая 2021
01 мая 2021
30 апреля 2021

В руководстве главного предприятия Екатеринбурга — новая отставка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чиновник, бизнесмен, портфель. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, бизнес, портфели депутатов, портфель министра
Кто займет место Александра Караваева на посту первого замдиректора «Водоканала», пока неизвестно Фото:

В МУП «Водоканал» — стратегическом активе мэрии Екатеринбурга — освободилось кресло первого замдиректора. Его покинул депутат гордумы Александр Караваев. Он продолжит работу на предприятии, но уже в статусе советника директора, сообщил источник URA.RU в областном правительстве и подтвердил сам Караваев. Эту перестановку агентство анонсировало в середине апреля.

«Да, действительно, теперь я работаю советником директора [„Водоканала“]. С чем это связано? Лучше спросить у Евгения Геннадьевича [Лузгина, директора предприятия]», — сказал Караваев. На момент публикации Лузгин был недоступен для комментариев по теме.

Александр Караваев пришел в руководство «Водоканала» в марте 2019 года. Он считается фронтменом команды, боровшейся за возможность стать оператором по продаже «Водоканала» или передаче его в концессию. В марте 2021-го Лузгин лишил Караваева права подписи, а в середине месяца предприятие покинул директор по финансам Алексей Белоусов, по слухам, связанный с ГК «Ренова». Эти события источники URA.RU объясняли тем, что ЕМУП готовят к концессионной сделке с группой влияния, с которой не связаны ни Караваев, ни Белоусов.

Ранее во властных кругах также обсуждалась информация о возможной отставке директора «Водоканала». Предполагалось, что, если это произойдет, на его место будет назначен представитель ГК «Ростех», которую называют в числе претендентов на актив. Мэр Алексей Орлов опровергал эту информацию и заявлял, что планов по передаче «Водоканала» какой-либо ФПГ нет.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...