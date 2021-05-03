В руководстве главного предприятия Екатеринбурга — новая отставка

Кто займет место Александра Караваева на посту первого замдиректора «Водоканала», пока неизвестно Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В МУП «Водоканал» — стратегическом активе мэрии Екатеринбурга — освободилось кресло первого замдиректора. Его покинул депутат гордумы Александр Караваев. Он продолжит работу на предприятии, но уже в статусе советника директора, сообщил источник URA.RU в областном правительстве и подтвердил сам Караваев. Эту перестановку агентство анонсировало в середине апреля.

«Да, действительно, теперь я работаю советником директора [„Водоканала“]. С чем это связано? Лучше спросить у Евгения Геннадьевича [Лузгина, директора предприятия]», — сказал Караваев. На момент публикации Лузгин был недоступен для комментариев по теме.

Александр Караваев пришел в руководство «Водоканала» в марте 2019 года. Он считается фронтменом команды, боровшейся за возможность стать оператором по продаже «Водоканала» или передаче его в концессию. В марте 2021-го Лузгин лишил Караваева права подписи, а в середине месяца предприятие покинул директор по финансам Алексей Белоусов, по слухам, связанный с ГК «Ренова». Эти события источники URA.RU объясняли тем, что ЕМУП готовят к концессионной сделке с группой влияния, с которой не связаны ни Караваев, ни Белоусов.

Ранее во властных кругах также обсуждалась информация о возможной отставке директора «Водоканала». Предполагалось, что, если это произойдет, на его место будет назначен представитель ГК «Ростех», которую называют в числе претендентов на актив. Мэр Алексей Орлов опровергал эту информацию и заявлял, что планов по передаче «Водоканала» какой-либо ФПГ нет.