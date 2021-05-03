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29 апреля 2021

Опальный экс-министр Пермского края получила новый статус

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с министром здравоохранения Мелеховой Оксаны. Пермь , мелехова оксана
Оксана Мелехова избавилась от приставки «исполняющая обязанности» Фото:

Заместитель министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова избавилась от приставки «и.о». Информация о ее полном вступлении в должность замруководителя отражена на сайте пермского минздрава.

«Заместитель министра — Мелехова Оксана Борисовна», — указано на сайте. В пресс-службе министерства URA.RU подтвердили данную информацию.

Мелехова возглавляла минздрав Прикамья с ноября 2018-го по ноябрь 2020 года. После этого она перешла на должность заместителя министра с приставкой «исполняющая обязанности», а главой минздрава была назначена Анастасия Крутень.

URA.RU рассказывало о претензиях населения и медиков к Мелеховой за время ее работы на посту главы минздрава края. Пермяки высказывали недовольство низким качеством оказания медпомощи в условиях начавшейся пандемии, а также оптимизацией системы здравоохранения. Врачи жаловались на низкие зарплаты и сокращение медперсонала в больницах и добивались ее отставки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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