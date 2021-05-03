Опальный экс-министр Пермского края получила новый статус

Оксана Мелехова избавилась от приставки «исполняющая обязанности» Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Заместитель министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова избавилась от приставки «и.о». Информация о ее полном вступлении в должность замруководителя отражена на сайте пермского минздрава.

«Заместитель министра — Мелехова Оксана Борисовна», — указано на сайте. В пресс-службе министерства URA.RU подтвердили данную информацию.

Мелехова возглавляла минздрав Прикамья с ноября 2018-го по ноябрь 2020 года. После этого она перешла на должность заместителя министра с приставкой «исполняющая обязанности», а главой минздрава была назначена Анастасия Крутень.

URA.RU рассказывало о претензиях населения и медиков к Мелеховой за время ее работы на посту главы минздрава края. Пермяки высказывали недовольство низким качеством оказания медпомощи в условиях начавшейся пандемии, а также оптимизацией системы здравоохранения. Врачи жаловались на низкие зарплаты и сокращение медперсонала в больницах и добивались ее отставки.