Лукашенко пообещал Евросоюзу проблемы

Президент Белоруссии уже наводит справки о европейских компаниях Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Белоруссия ответит на санкции Евросоюза в их сторону, получив проблемы. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат», — сообщил он на встрече с премьер-министром страны Романом Головченко, пишет сайт MK.ru . Первым делом, Лукашенко запросил у правительства информацию о самых крупных проектах европейских инвесторов на территории Белоруссии.

Ранее саммит Евросоюза согласовал введение санкций в отношении представителей руководства Белоруссии. Они введены в отношении 40 представителей руководства страны. Тогда белорусские власти ввели ответные санкции, но не огласили, в отношении кого.