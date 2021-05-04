Лукашенко пообещал Евросоюзу проблемы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лукашенко, лукашенко александр
Президент Белоруссии уже наводит справки о европейских компаниях Фото:

Белоруссия ответит на санкции Евросоюза в их сторону, получив проблемы. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат», — сообщил он на встрече с премьер-министром страны Романом Головченко, пишет сайт MK.ru. Первым делом, Лукашенко запросил у правительства информацию о самых крупных проектах европейских инвесторов на территории Белоруссии.

Ранее саммит Евросоюза согласовал введение санкций в отношении представителей руководства Белоруссии. Они введены в отношении 40 представителей руководства страны. Тогда белорусские власти ввели ответные санкции, но не огласили, в отношении кого.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...