Представитель агробизнеса: запрет вывоза гречки ведет к росту цен

Правительство РФ запретило экспорт гречки с 5 июня по 31 августа Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Временный запрет правительства на вывоз гречки за границу, введенный правительством РФ может привести к росту цен на эту крупу. Таким прогнозом с URA.RU поделился руководитель международного направления в Национальном Органическом Союзе (НОС), экс-глава холдинга «Аривера» Илья Калеткин.

«Любой запрет психологически действует на сельхозпроизводителей так, что он просто посчитает рискованным выращивать культуру, и это может привести к обратному эффекту. Чем больше запретов, тем больше беспокойств для сельхозпроизводителя. Это слишком сиюминутная мера для того, чтобы быть правильной», — высказался Калеткин. Он добавил, что агробизнесмены могут сократить посевные площади в связи с этим запретом.

При запрете экспорта гречки возможен краткосрочный эффект, но в перспективе это может привести к дефициту продукта, считает Калеткин. «Здесь подход непонятен, честно говоря. Этот подход, скорее, показывает о нежелании искать более тонкие инструменты с точки зрения регулировки цен. Простой запрет — это слишком простой и слишком непредсказуемый метод», — уверен член правления НОС.

Директор центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда в беседе с URA.RU выразила мнение, что правительство РФ ищет способ обезопасить внутренний рынок при хорошем спросе на внешнем рынке. «У нас страна стала жить в таких условиях, когда много нашей продукции стало конкурентной. Все больше и больше становится конкурентной в силу девальвации и разных причин. В результате получается, что правительство ищет разные инструменты, каким образом можно обезопасить внутренний рынок в условиях, когда есть спрос на продукцию на внешнем рынке», — отметила собеседница агентства.

URA.RU направило запрос в Министерство сельского хозяйства РФ. На момент публикации ответа не поступило.

Правительство РФ приняло решение о запрете на экспорт гречки. Правило будет действовать с 5 июня по 31 августа.