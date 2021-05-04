Вице-премьер Хуснуллин раскрыл, где будут искать воду для Крыма

В июле под Азовским морем начнут бурение скважин для поиска пресной воды для Крыма. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.
«Зашло два судна, ведут геофизику разведку, я думаю, в июле зайдем к бурению скважин», — рассказал он в интервью РИА «Новостям». Вице-премьер уточнил, что там точно есть вода, но неизвестно, в каком объеме и хватит ли ее, чтобы обеспечить весь полуостров.
Водную блокаду полуострова Украина начала весной 2014 года, когда он вошел в состав России. Киев перекрыл идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который обеспечивал 85% потребности региона в пресной воде. Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Червоненко считает, что за это Россия может обрушить любой сектор украинской экономики.
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