Вице-премьер Хуснуллин раскрыл, где будут искать воду для Крыма

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Отдых в Крыму, крым, балаклава, черное море, виды крыма
Пресную воду для жителей Крыма нашли, но неизвестно, хватит ли ее Фото:
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Крым вернулся в состав России

В июле под Азовским морем начнут бурение скважин для поиска пресной воды для Крыма. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Зашло два судна, ведут геофизику разведку, я думаю, в июле зайдем к бурению скважин», — рассказал он в интервью РИА «Новостям». Вице-премьер уточнил, что там точно есть вода, но неизвестно, в каком объеме и хватит ли ее, чтобы обеспечить весь полуостров.

Водную блокаду полуострова Украина начала весной 2014 года, когда он вошел в состав России. Киев перекрыл идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который обеспечивал 85% потребности региона в пресной воде. Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Червоненко считает, что за это Россия может обрушить любой сектор украинской экономики.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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