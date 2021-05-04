В Мосгордуме одобрили идею ужесточить наказание для водителей

Данная мера может способствовать снижению смертности в ДТП Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Снижение «нештрафуемого порога» скорости в черте города может стать шагом на пути к нулевой смертности в ДТП. Об этом сообщил глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодёжной политике Кирилл Щитов.

«Вопрос: какова цель? Увеличить число собираемых штрафов — неправильная цель. Снижение смертности и сохранение жизни участников дорожного движения — цель важнейшая, так как на дорогах в России в среднем ежедневно гибнет два человека в час», — заявил Щитов РИА «Новости». Он отметил, что этот вопрос обсуждается давно. По его мнению, данная мера может способствовать снижению аварийности и смертности в ДТП

Однако Щитов добавил, что принимать решение должны специалисты, так как есть несколько нюансов. Он привел пример, что на магистралях с ограничением 110 километров в час превышение на 20 километров в час — это всего лишь 20 процентов от скорости, в то время как во дворе, где разрешено двигаться не быстрее 20 километров в час — уже вдвое.

Ранее стало известно, что в правительстве РФ хотят ужесточить наказание для водителей. Превышение скорости, за которое водитель получает штраф, может снизиться до 10 километров в час. Новый порог рассматривают для ведения в городах, на трассах планируют оставить возможность превышения на 20 км/ч. Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил ввести штрафы для автомобилистов за превышение скорости на один километр в час. В Госдуме считают, что максимум можно снизить до превышения в 10 километров в час, но если будет проведен аудит дорог, при котором скорость на участке будет соответствовать техническому состоянию дорог, а камеры фиксации будут устанавливаться в специально отведенных местах.