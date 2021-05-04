04 мая 2021

Жириновский призвал отменить почти все выходные в России

© Служба новостей «URA.RU»
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32 съезд партии ЛДПР. Москва, жириновский владимир, ввж
Владимир Жириновский предложил оставить выходными 1 января, День Победы и День России Фото:

В РФ необходимо отменить все праздничные выходные, оставив только 1 января, День Победы и День России. С таким заявлением выступил лидер партии ЛДПР, депутат Владимир Жириновский.

Ликвидацию практически всех праздников в России парламентарий предлагает заменить дополнительными отпусками. «Мы сторонники того, чтобы убрать новогодние, майские выходные. Все праздники убрать. [Оставить] Только 1 января, 9 мая, 12 июня — три дня, которые, как говорится, святые. Все остальное в личное пользование. 30 календарных дней — обычный отпуск, 15 дней — дополнительный. Когда хотите, тогда и используйте», — предложил Жириновский в эфире «ЛДПР-ТВ».

В Госдуме и раньше негативно отзывались о новогодних и майских каникулах. Например, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов уверен, что продолжительные выходные пагубно влияют на экономику страны. А депутат Госдумы и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призывал отменить новогодние праздники, чтобы не портить здоровье граждан. Он также предлагал увеличить выходные в мае за счет сокращения праздничных выходных в январе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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