04 мая 2021

В правительстве РФ назвали точные даты выплаты на школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр Екатеринбурга перед приездом Владимира Путина, школьник, портфель, ученик, рюкзак, учащийся
Выплату осуществит Пенсионный фонд России Фото:

Выплаты по 10 тысяч рублей на российских школьников должны быть проведены до 17 августа. Информация об этом опубликована на сайте правительства России.

«Также единовременной выплаты в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет ответственные ведомства — Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России — должны направить в кабмин до 17 августа», — говорится в документе. Кроме того, беременным с 1 июля будут выплачивать половину прожиточного минимума при постановке на учет в ранние сроки. Для получения выплат среднедушевой доход семьи не должен превышать.

Ранее президент России выступил с такой инициативой в ходе своего послания Федеральному собранию. Позднее Путин уточнил, что будет и дальше выстраивать программу помощи семьям с детьми.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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