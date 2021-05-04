В правительстве РФ назвали точные даты выплаты на школьников

Выплату осуществит Пенсионный фонд России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выплаты по 10 тысяч рублей на российских школьников должны быть проведены до 17 августа. Информация об этом опубликована на сайте правительства России.

«Также единовременной выплаты в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет ответственные ведомства — Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России — должны направить в кабмин до 17 августа», — говорится в документе. Кроме того, беременным с 1 июля будут выплачивать половину прожиточного минимума при постановке на учет в ранние сроки. Для получения выплат среднедушевой доход семьи не должен превышать.

Ранее президент России выступил с такой инициативой в ходе своего послания Федеральному собранию. Позднее Путин уточнил, что будет и дальше выстраивать программу помощи семьям с детьми.