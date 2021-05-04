Росстат сообщил о 178 смертях курганцев от COVID-19 за месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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По итогам марта в Курганской области зарегистрировано 178 смертей от COVID-19. Такие данные приводит Росстат. Это в 3,7 раза превышает данные по смертности в регионе, размещенные на сайте стопкоронавирус.рф (официальный интернет-ресурс для информирования по вопросам коронавируса) за аналогичный период.

По данным Росстата, в марте 2021 года для 178 жителей Курганской области основной причиной смерти стал коронавирус. В среднем — более пяти смертей в день. Еще 14 человек, зараженных COVID-19, умерли от сопутствующих заболеваний. Более свежие данные ведомством пока не представлены.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в марте в Курганской области от коронавируса умерли 47 человек. 5 марта зарегистрировано семь смертей от COVID, три дня регистрировалось по пять смертей, три дня — по четыре смерти. В течение 18 дней марта оперативный штаб отчитывался об отсутствии смертей от COVID.

В предыдущие месяцы данные Росстата и сайта стопкоронавирус.рф по смертности от COVID в Курганской области также отличались в разы. Так, в феврале Росстат отчитывался о 190 смертях от COVID в регионе, а оперативный штаб — о 92 смертях. В региональном департаменте информационной и внутренней политики объясняли URA.RU, что разница в данных вызвана разными методами формирования баз данных. На сайте «Стопкоронавирус» публикуются оперативные данные о летальных случаях. Данные в Росстат поступают из органов ЗАГС, их источником является медицинское свидетельство о смерти.

Ранее URA.RU сообщало, что естественная убыль населения Курганской области по итогам I квартала 2021 года выросла более чем в 1,5 раза по сравнению с I кварталом 2020 года. За три месяца в регионе умерло 4005 человек, а родилось 1787 малышей.