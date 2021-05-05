Российский суд рассмотрит штрафы для Twitter и TikTok

Московский суд рассмотрит вопрос о штрафах для социальной сети Twitter на 24 млн рублей. Причина — отказ удалить запрещенную в РФ информацию по требованию Роскомнадзора, указывает пресс-служба суда. За аналогичное нарушение миллионный штраф грозит сервису TikTok.
«Судебный участок мирового судьи рассмотрит шесть протоколов в отношении Twitter, составленных по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ „Неудаление владельцем сайта или информресурса в сети интернет информации в случае, если обязанность предусмотрена законодательством РФ“», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС. Заседание по этому делу состоится 27 мая. По каждому протоколу Twitter грозит штраф до 4 млн рублей, в сумме — 24 млн рублей.
Отмечается также, что новый штраф для соцсети TikTok в размере 4 млн рублей грозит по этой же статье. Рассмотрение протокола назначено также на 27 мая. Кроме того, суд рассмотрит по три протокола против Google и Facebook.
Ранее все эти иностранные компании уже были оштрафованы на миллионы рублей за «отказ удалять противоправную информацию». Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров обвинила интернет-компании в цензурировании российских СМИ.
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