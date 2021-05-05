05 мая 2021

Минтруд изменит правила оплаты больничных в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Боровик в МСЧ-70. Поликлиническое отделение. Екатеринбург, больничный лист
В России изменят правила начисления выплат по больничным Фото:

Все больничные с 2022 года станут электронными, а выплаты по ним будут начисляться автоматически по факту закрытия листка нетрудоспособности или выхода в декрет. Об этом сообщили в Минтруда.

Согласно новому закону, ответственность за своевременность оплаты больничного и точность расчетов перекладывается с работодателей на Фонд социального страхования (ФСС), пишет «Российская газета». Работникам не потребуется подавать заявление, а выплаты будут начисляться автоматически. Планируется, что вторым шагом станет отказ от бумажного больничного в пользу электронного. Это должно произойти до конца 2021 года.

Ранее партия «Единая Россия» предложила президенту оплачивать больничные родителям дошкольников в полном объеме и без учета трудового стажа. По мнению эксперта ОНФ, в большей степени от нынешней системы страдают молодые семьи, где родители до последнего не выходят на больничный из-за низкой оплаты. В ходе послания к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин анонсировал полный объем выплат за больничные листы родителей, которые ухаживают за болеющим ребенком.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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