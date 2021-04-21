Путин: родителям оплатят больничный за детей в полном объеме

Президент России Владимир Путин анонсировал полный объем выплат за больничные листы родителей, которые ухаживают за болеющим ребенком. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию.
«Больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка уже в 2021 году», — сказал президент. Сейчас родители получают от 60% до 100% в зависимости от страхового стажа.
Путин оглашает послание Федеральному собранию в московском Центральном выставочном зале «Манеж», URA.RU ведет прямую трансляцию. Партия «Единая Россия» ранее предложила президенту оплачивать больничные родителям дошкольников в полном объеме и без учета трудового стажа. По мнению эксперта ОНФ, в большей степени от нынешней системы страдают молодые семьи, где родители до последнего не выходят на больничный из-за низкой оплаты.
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