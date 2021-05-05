Глава Союза дачников: за животных на участке могут оштрафовать

Иметь животных или птицу на участках можно, но только для собственных нужд. За разведение скота на продажу россиянам грозит штраф. Об этом рассказал первый зампред Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
«Содержать животных или птицу на участках можно, но при соблюдении следующих условий: животные и птица должны быть для собственных нужд, обеспечены санитарные расстояния хозпостроек для содержания скота и птицы — от границ участка и жилого дома, оформлены ветеринарные паспорта, в том числе на птицу, а также не должно быть посторонних запахов у соседей», — передает его слова «Российская газета». При этом Чаплин отметил, что нет четкой цифры, с которой разведение кур или другой живности считается коммерческой деятельностью.
Он также добавил, что если будет установлено нецелевое использование земельного участка для личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества или земель общего пользования СНТ, то в дополнение к административному штрафу владельцу участка может быть начислен земельный налог по базовой ставке 1,5% (а не 0,3%). Это касается и индивидуальных участков.
Ранее юрист Татьяна Мацукова предупредила дачников о штрафах, которые грозят им за сорняки на участках. По ее словам, заплатить пришлось бы при наличии мяты полевой, осота полевого, одуванчика, пахучей ромашки и чертополоха, уточняет RT. Однако, по словам Никиты Чаплина, штраф за нарушение борьбы с растениями-сорняками ждет только сельхозпроизводителей, а не дачников.
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