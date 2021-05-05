СМИ: Украина хочет найти выгоду от встречи Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин «не будет нарушать правила», пока планируется встреча с американским лидером Джо Байденом. Такую выгоду он грядущего саммита между президентами озвучил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Кулеба уверен, что предложение о совещании Путина и Байдена позволило «выиграть время», поскольку российский лидер, по мнению главы украинского МИДа, не будет нарушать правила, пока планируется встреча для обсуждения правил. «Я понимаю тех, кто обеспокоен (по поводу саммита) из-за отсутствия информации, теорий заговора, врожденного страха предательства. Но я смотрю на него с другой точки зрения — профессиональной дипломатической. Я не вижу чего-либо, что идет вразрез с интересами Украины, по крайней мере на данном этапе», — приводит РИА «Новости» заявление министра.
Ранее Байден предложил Путину встретиться в третьей стране, чтобы обсудить стабилизацию отношений между Москвой и Вашингтоном, передает «
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