СМИ: в США назвали возможные места встречи Путина и Байдена

Встреча президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина может состояться в столицах Чехии, Исландии, Словении или Азербайджана. Об этом пишет газета Politico с ссылкой на бывших американских официальных лиц.
В апреле первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявлял, что поручил послам республики в Москве и Вашингтоне предложить провести саммит РФ и США в Праге, пишет издание. Однако, это было до того, как испортились отношения России и Чехии.
Также в списке мест для предстоящего саммита присутствуют столицы Азербайджана, Исландии и Словении. При этом источники Politico не исключают, что в итоге встреча Байдена и Путина пройдёт в столице, которая сейчас считается «тёмной лошадкой».
В ходе телефонного разговора Байден предложил Путину встретиться в третьей стране, пишет RT. По данным представителя Кремля, Россия еще не дала официальный ответ, поскольку анализирует текущую ситуацию. В настоящее время дата встреч лидеров двух стран не определена. Однако президент надеется встретиться с лидером России Владимиром Путиным в рамках своей поездки в Европу, предположительно 15—16 июня. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уже рассказала, какие темы Путин и Байден могли бы обсудить на встрече.
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