Дипломат раскрыл, какой территории может лишиться Украина

Военные учения, проводимые Москвой на юге России, были репетицией возможных действий против Киева. Таким мнением с иностранными журналистами поделился глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Азовское море сейчас легкая мишень для России», — цитирует Кулебу МК. Украинский чиновник заявил, что после «незаконной аннексии Крыма» и с получением контроля над Керченским проливом, Россия может пойти на «ползучую аннексию Азовского моря». Он также отметил, что РФ постоянно усиливает свое военное присутствие и перекрывает торговые пути.
Российские военные учения, у которых говорит Кулеба, прошли в Крыму в конце апреля. В рамках учений на полуостров прибыли более 10 тысяч российских военных, 1,2 машин и 40 боевых кораблей.