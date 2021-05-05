05 мая 2021

Дипломат раскрыл, какой территории может лишиться Украина

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Черноморский флот, Крым и летний отдых. ХМАО, крым, черное море, коктебель, кара даг, летний отдых
Учения, проводимые в Крыму, по мнению представителя украинского МИД, являлись репетицией «российской аннексии Азовского моря» Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Военные учения, проводимые Москвой на юге России, были репетицией возможных действий против Киева. Таким мнением с иностранными журналистами поделился глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Азовское море сейчас легкая мишень для России», — цитирует Кулебу МК. Украинский чиновник заявил, что после «незаконной аннексии Крыма» и с получением контроля над Керченским проливом, Россия может пойти на «ползучую аннексию Азовского моря». Он также отметил, что РФ постоянно усиливает свое военное присутствие и перекрывает торговые пути.

Российские военные учения, у которых говорит Кулеба, прошли в Крыму в конце апреля. В рамках учений на полуостров прибыли более 10 тысяч российских военных, 1,2 машин и 40 боевых кораблей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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