05 мая 2021

Аналитики: россияне массово скупают автомобили в кредит

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В России растет число автокредитов и долгов по ним Фото:

На 27% выросла сумма выдач автокредитов в России, что стало историческом максимуме. Как сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс», в денежном эквиваленте сумма кредитов достигла почти 77,9 млрд рублей.

«Сумма выдач автокредитов в России в марте подскочила на 27% — до исторического максимума в 77,9 миллиарда рублей», — приводит РИА «Новости» исследование аналитиков. Также весной на 19,3% (до 78 тысяч единиц) увеличилось количество выданных ссуд на покупку машин.

Резкий интерес россиян к покупке машин в кредит привел к тому, что портфель автокредитов отечественных банков обновил рекорды: по итогам марта его объем вырос до 915,2 млрд рублей, а количество ссуд — до 1,6 млн единиц. При этом ситуация с просроченной задолженностью в России не изменилась, указали аналитики. Долги граждан по автокредитам выросли до 56,6 млрд рублей. Еще в январе 2021 года автоэксперты в разговоре с предупреждали, что даже льготные автокредиты не помогут россиянам безболезненно пережить рост цен.

Ранее бюро «Эквифакс» сообщило, что долги россиян по кредитным картам достигли максимума. Как передает заявление аналитиков «Федеральное агентство новостей», просроченная задолженность граждан в марте составила 151,3 млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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