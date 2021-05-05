Аналитики: россияне массово скупают автомобили в кредит

На 27% выросла сумма выдач автокредитов в России, что стало историческом максимуме. Как сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс», в денежном эквиваленте сумма кредитов достигла почти 77,9 млрд рублей.
«Сумма выдач автокредитов в России в марте подскочила на 27% — до исторического максимума в 77,9 миллиарда рублей», — приводит РИА «Новости» исследование аналитиков. Также весной на 19,3% (до 78 тысяч единиц) увеличилось количество выданных ссуд на покупку машин.
Резкий интерес россиян к покупке машин в кредит привел к тому, что портфель автокредитов отечественных банков обновил рекорды: по итогам марта его объем вырос до 915,2 млрд рублей, а количество ссуд — до 1,6 млн единиц. При этом ситуация с просроченной задолженностью в России не изменилась, указали аналитики. Долги граждан по автокредитам выросли до 56,6 млрд рублей. Еще в январе 2021 года автоэксперты в разговоре с предупреждали, что даже льготные автокредиты не помогут россиянам безболезненно пережить рост цен.
Ранее бюро «Эквифакс» сообщило, что долги россиян по кредитным картам достигли максимума. Как передает заявление аналитиков «
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