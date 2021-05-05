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Мэрия столицы ЯНАО незаконно предоставила земли госучреждению

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Решетников с проверкой в новом зоопарке. Пермь, зоопарк, сваи, рабочие, стройка
В январе дирекция капстроительства получила от мэрии разрешение на использование земель Фото:

Мэрия Салехарда незаконно предоставила «Дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО» разрешение на пользование землей для строительства. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Администрация города в январе 2021 года в отсутствие на то законных оснований предоставила ГКУ „Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО“ разрешение на использование земель для обеспечения строительства объекта капитального строительства», — говорится в отчете на сайте ведомства.

Прокурор внес представление главе города Алексею Титовскому, и незаконное постановление отменили. В мэрии города URA.RU сообщили, что сотруднику департамента, допустившему ошибку в документах, вынесено дисциплинарное взыскание. «Дирекции рекомендовано обратиться в департамент строительства, архитектуры и земельных отношений администрации с правильно оформленными документами для выдачи нового разрешения на использование земельного участка», — ответили агентству в мэрии.

В ведомстве добавили, что земельный участок необходим для складирования строительных материалов. После завершения строительства участок будет передан в муниципальное использование.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура подала на мэрию Надыма исковое заявление в суд. От администрации требуют привести автомобильные дороги в соответствие с требованиями законодательства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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