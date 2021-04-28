Силовики обязали мэрию в ЯНАО отремонтировать дорогу

Дорога в Надыме небезопасна для движения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Надыма (ЯНАО) обязана привести автомобильную дорогу в соответствие с требованиями законодательства. Прокуратура подала на мэрию исковое заявление в суд, сообщает пресс-служба окружной силовой структуры.

«Установлено, что автомобильная дорога общего пользования по проезду № 8 в г. Надым имеет дефекты в виде многочисленных просадок проезжей части. Кроме того, пешеходный переход, имеющийся на указанной дороге, не оборудован системой освещения», — говорится в отчете на сайте ведомства. Указанные нарушения могут угрожать безопасному дорожному движению.

Суд удовлетворил требования прокурора. «Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры», — добавили в ведомстве.

Получить оперативный комментарий в администрации города не удалось. Туда направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что на дороге одной из главных улиц Надыма случился потоп. Причиной потопа стал неубранный вовремя снег, а лотки для сбора воды не справляются с таким объемом.