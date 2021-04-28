28 апреля 2021
27 апреля 2021

Силовики обязали мэрию в ЯНАО отремонтировать дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямы на дорогах по улице Механическая. Курган, яма, лужа, автомобиль, плохая дорога, выбоина в дороге, плохой асфальт, выбоина, ма, яма в дороге, улица механическая
Дорога в Надыме небезопасна для движения Фото:

Администрация Надыма (ЯНАО) обязана привести автомобильную дорогу в соответствие с требованиями законодательства. Прокуратура подала на мэрию исковое заявление в суд, сообщает пресс-служба окружной силовой структуры.

«Установлено, что автомобильная дорога общего пользования по проезду № 8 в г. Надым имеет дефекты в виде многочисленных просадок проезжей части. Кроме того, пешеходный переход, имеющийся на указанной дороге, не оборудован системой освещения», — говорится в отчете на сайте ведомства. Указанные нарушения могут угрожать безопасному дорожному движению.

Суд удовлетворил требования прокурора. «Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры», — добавили в ведомстве.

Получить оперативный комментарий в администрации города не удалось. Туда направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что на дороге одной из главных улиц Надыма случился потоп. Причиной потопа стал неубранный вовремя снег, а лотки для сбора воды не справляются с таким объемом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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