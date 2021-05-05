В Госдуме ответили на заявление Украины о захвате Азовского моря

Глава МИД Украины посчитал, что Россия собирается захватить территории Азовского моря Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Заявление главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о том, что Азовское море может стать легкой мишенью для России, является выдумкой или провокацией. Такое мнение выразил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

«Господин Кулеба — это генератор напряжённости в отношениях между Россией и Украиной. Все его слова — это либо его личные выдумки, либо сознательная провокация, направленная на усиление напряжённости между нашими странами», — поделился парламентарий с RT. Бальбек убежден, что из-за таких людей, как Кулеба, как роботы выполняющих заданные команды, Россия и Украина не могут найти возможность развивать дружеские и экономические отношения.

Ранее Кулеба допустил, что Москва попытается аннексировать территории Азовского моря. Такой вывод дипломат сделал после военных учений РФ в Крыму. Также глава украинского МИДа считает, что грядущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена позволит Киеву выиграть время на фоне роста напряженности в Донбассе, передает телеканал 360.