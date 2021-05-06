Жириновский пригрозил применить вооруженные силы РФ против Запада

Владимир Жириновский хочет воздействовать на страны Запада с помощью силы, а не дипломатии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Внешняя политика России должна стать более жесткой. В частности, нужно давать симметричные ответы странам Запада: высылать дипломатов, применять вооружение. Это следует делать, чтобы другие страны боялись России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Надо стараться более жесткой сделать нашу внешнюю политику. Чехия выслала 18 российских дипломатов, а мы — 20. Вот сейчас с Байденом будет встреча, с кем-то еще из руководства натовских стран. Сказать: теперь мы будем вынуждены действовать не только дипломатическими и экономическими мерами, но и будем вынуждены применять вооруженные силы», — рассказал он корреспонденту «Политнавигатора».

Лидер партии также отметил, что благодаря этим мерам отношения между РФ и другими странами резко наладятся. «А они испугаются, они могут резко поменять свой стиль, изменить свою внешнюю политику. В любом случае, станут лучше относиться к России», — пояснил политик.

Жириновский делает уже не первое подобное заявление. Ранее он высказал мнение, что Россия должна устроить силовой захват Украины и присоединить ее к своим территориям. В его понимании, для этого потребуется лишь 24 часа, приводит данные Vse42.ru. Политик также убежден, что Россия уничтожит Украину, если Киев будет устраивать провокации против РФ.