В России резко подорожали овощи и мясо

Многие товары в России значительно подорожали за неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

В России с 27 апреля по 4 мая резко подорожали огурцы, капуста, а также свинина и баранина. Такие данные сообщает Федеральная служба государственной статистики.

«Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,7%, в том числе на огурцы — на 7,6%, капусту белокочанную — на 4%, картофель — на 2,5%, морковь — на 2,4%. Поднялись цены на на баранину — на 1,3%, свинину — на 0,6%», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается также, что за неделю подорожали автомобили, некоторая техника и товары первой необходимости. «Стоимость мыла хозяйственного, паст и щеток зубных повысилась на 0,7%, спичек — на 0,6%, бумаги туалетной — на 0,4%,Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на легковые автомобили отечественные — на 1,8%, шампуни — на 0,6%, легковые автомобили иностранных марок и телевизоры — на 0,5%», — говорится в статистике.

Ранее Росстат приводил данные, что из-за постоянного роста цен на товары и падения доходов россияне тратят все свои сбережения на еду. Кроме того, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов в мае предупреждал об увеличении числа бедных россиян. Он убежден, что такой тенденции подвержены в первую очередь люди среднего класса. Причина — кризис, вызванный пандемией коронавируса, уверен он.