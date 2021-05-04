04 мая 2021

Россияне ежедневно тратят на еду семь млрд из своих сбережений. Данные Росстата

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Гипермаркет
Россияне стали тратить все свои деньги на продукты Фото:
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Экономический кризис в России

Из-за роста цен на товары и падения доходов россияне тратят все свои сбережения на еду. Об этом сообщает Росстат в отчете за первый квартал 2021 года.

«По итогам первого квартала россияне получили 14,3 триллиона рублей доходов, а потратили на покупку товаров и услуг 14,904 триллиона», — указано в документе. Уточняется, что средняя скорость, с которой «таяли» накопления россиян, достигла почти семи миллиардов рублей в день или 280 миллионов в час.

Аналитик «Райффайзенбанка» Станислав Мурашов заявил, что начало 2021 года принесло ухудшение по всем статьям доходов. «Просели как зарплаты и социальные трансферты, так и прочие доходы населения. Причем, судя по тому, что реальные зарплаты работников организаций в январе—феврале росли, это означает, что ухудшение наблюдалось в „сером“ сегменте рынка труда», приводит портал Finanz.ru слова Мурашова.

Тем временем, в РАНХиГС предупредили, что продолжительные майские праздники, скорее всего, негативно отразятся на кошельках граждан, чьи предприятия не будут работать в течение всех выходных, пишет Life. А в Кремле заявляют, что власти РФ энергично принимают меры для минимизации негативных последствий пандемического кризиса. Однако полностью избежать его влияния невозможно, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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