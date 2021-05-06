Тюменские власти арендуют вертолеты для тушения лесных пожаров

Тушение лесных пожаров будет стоить порядка 150 тысяч рублей за час работы вертолета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменская «Авиабаза» возьмет в аренду вертолеты МИ-8Т с экипажами, чтобы тушить лесные пожары в трех районах Тюменской области. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. В этом году он будет уже третьим.

«Оказание услуг по предоставлению вертолетов МИ-8Т с экипажами, в целях тушения пожаров в лесном фонде на территории районов Тюменской области», — такой аукцион размещен на сайте госзакупок. Стоимость тендера — 7,4 млн рублей.

За эти деньги поставщик должен отработать 50 часов, до 30 июня. Патрулирование и тушение будут вести в Тобольском, Уватском и Вагайском районах.

Закупки на подобные работы власти уже размещали. На этот год их было две — на 7,7 и 8,6 миллиона рублей. Оба контракта были заключены в январе, сроки выполнения работ — до середины ноября. Оба аукциона выиграло АО «Ютэйр — Вертолетные услуги».

Ранее URA.RU писало, что Тюменская область попросила помощи в тушении природных пожаров у властей ХМАО. Причина в том, что для сезонных работ содержать в регионе всю необходимую технику нерентабельно.