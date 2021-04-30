Тюменские власти объяснили, зачем попросили помощи у ХМАО

Власти Тюменской области попросили ХМАО помочь с тушением природных пожаров, так как содержать большой штат для сезонных работ нерентабельно. Об этом URA.RU рассказал Андрей Михнович, директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона.
«Тушение лесных пожаров — это сезонное явление. Содержать на одной территории штат, который позволит сразу и все везде тушить, не совсем экономически оправданно. Поэтому привлечение лесопожарных формирований из одного субъекта в другой — это традиция», — рассказал URA.RU Андрей Михнович, директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.
По его словам, особенность этого сезона в том, что силы из ХМАО привлекли именно на тушение ландшафтных пожаров. Так силы тюменской авиабазы смогут сосредоточиться на ликвидации возгораний в лесах.
С начала пожароопасного сезона в Тюменской области зафиксировано порядка 540 ландшафтных пожаров (возгораний сухой травы). Их площадь превысила 22 000 га.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к главе ХМАО Наталье Комаровой за помощью в тушении пожаров. В результате в Тюмень направили 50 сотрудников «Авиалесоохраны» из Югры.
Подписывайтесь на URA.RU в