Тюменские власти объяснили, зачем попросили помощи у ХМАО

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В этом году в Тюменской области зафиксировано уже 540 возгораний сухой травы Фото:

Власти Тюменской области попросили ХМАО помочь с тушением природных пожаров, так как содержать большой штат для сезонных работ нерентабельно. Об этом URA.RU рассказал Андрей Михнович, директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

«Тушение лесных пожаров — это сезонное явление. Содержать на одной территории штат, который позволит сразу и все везде тушить, не совсем экономически оправданно. Поэтому привлечение лесопожарных формирований из одного субъекта в другой — это традиция», — рассказал URA.RU Андрей Михнович, директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

По его словам, особенность этого сезона в том, что силы из ХМАО привлекли именно на тушение ландшафтных пожаров. Так силы тюменской авиабазы смогут сосредоточиться на ликвидации возгораний в лесах.

С начала пожароопасного сезона в Тюменской области зафиксировано порядка 540 ландшафтных пожаров (возгораний сухой травы). Их площадь превысила 22 000 га.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к главе ХМАО Наталье Комаровой за помощью в тушении пожаров. В результате в Тюмень направили 50 сотрудников «Авиалесоохраны» из Югры.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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