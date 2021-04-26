Власти ХМАО ответили Тюменской области на просьбу о помощи

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Власти ХМАО отправили полсотни лесных пожарных в Тюменскую область Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к главе ХМАО Наталье Комаровой за помощью в тушении лесных пожаров. В результате в соседний регион было отправлено 50 пожарных Авиалесоохраны Югры. Об этом рассказали в пресс-службе департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО.

«Привлечь межрегиональные лесопожарные силы для борьбы с лесными пожарами правительству Тюменской области рекомендовал Рослесхоз. За помощью в ликвидации возгораний в лесах субъекта к губернатору Югры Наталье Комаровой обратился глава Тюменской области Александр Моор», — сказано в сообщении на сайте депнедр ХМАО.

В пресс-службе ведомства уточнили, что решение отправить пожарных принято с учетом стабильной обстановки в ХМАО. На данный момент пожаров на территории Югры нет. По данным федерального диспетчерского пункта, в Тюменской области проводятся работы по тушению 5 пожаров площадью более 4 тысячи гектаров. В регионе введен противопожарный режим.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО обнаружили в воздухе смог и запах гари. В тот же день в Тюменской области ввели особый режим из-за лесных пожаров.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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