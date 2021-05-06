06 мая 2021

В ООН предупредили о климатической катастрофе. «Мы на краю пропасти»

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Температура Земли стала рекордно высокой в 2020 году Фото:

Температура Земли в 2020 году достигла рекордных значений за три миллиона лет. Планета близка к климатической катастрофе. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттерреш на форуме «Петерсбергский климатический диалог».

«В соответствии с нынешними обязательствами мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века. Мы стоим на краю пропасти», — цитирует Гуттерреша РИА «Новости».

Он отметил, что 2020 год стал беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов. Концентрация углекислого газа в атмосфере обновила максимум, превысив доиндустриальный уровень на 148%. По словам эксперта, это самый высокий показатель за три миллиона лет, когда температура Земли была выше на три градуса.

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов предложил создать государственную систему мониторинга и предупреждения негативных последствий деградации мерзлоты, а также переработать некоторые законы. Так он хочет спасти РФ от экологической катастрофы. Президент страны Владимир Путин примет участие в международном климатическом саммите. Он состоится по инициативе президента США Джо Байдена 22—23 апреля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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