Анастасия Ивлеева и Юлия Коваль стали гостями программы Ивана Урганта Фото: Instagram Анастасии Ивлеевой

Телеведущие «Орла и Решки. Девчата» Анастасия Ивлеева и Юлия Коваль рассказали о своей дружбе на шоу «Вечерний Ургант». Коваль сообщила Урганту, что Настя одной из первых рассказала ей о романе с рэпером Элджеем (Алексеем Узенюком). Эта новость подруге сразу не понравилась.

По словам Коваль, когда Ивлеева призналась что за ней ухаживает Элджей, то ее первым советом для подруги были: «Берегись, беги, блокируй». На уточняющий вопрос ведущего шоу Ивана Урганта, с чем это связано, она рассказала, что опасалась того, что Элджей может оказаться наркоманом и «подсадить» на наркотики Ивлееву. «А потом мы познакомились с Алексеем и я поняла, что это один из самых достойных мужчин, которых я когда-либо видела в своей жизни», — рассказала о муже Ивлеевой Коваль.

Анастасия Ивлеева и Элджей поженились 5 сентября 2019 года. По данным СМИ, звезда Instagram взяла фамилию своего возлюбленного, а затем подписала фотографию певца словом «муж». Пара начала встречаться в 2018 году. В аккаунтах артистов часто появляются совместные публикации, напоминает агентство Nation News.