Автомобили будут дорожать весь 2021 год Фото: Анна Майорова © URA.RU

Некоторые автопроизводители подняли цены на автомобили. Причины кроются в ослаблении рубля, падении продаж, подорожании комплектующих электроники и дефиците. Об этом заявил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

«В июне рост цен продолжится, модели будут дорожать мелкими шагами, чтобы рост цен не заблокировал спрос», — цитирует эксперта РБК.

По данным издания, Lada и Renault повысили цены на весь модельный ряд. Skoda, Volkswagen и Audi подняли стоимость большинства моделей. Mazda и Mercedes-Benz пока подняли цены только на одну модель. Например, цена Volkswagen Touareg выросла на 3,5%, модель Polo подорожала на 3%, Tiguan вырос в цене на 3,5%. Lada Granta подорожала на 45 090 тысяч рублей, Lada XRAY — на 70 тысяч, Skoda Rapid — на 45 тысяч, Mercedes-Benz GLE — на 450 тысяч.

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский отметил, что во втором квартале 2021 года цены на новые автомобили вырастут в среднем на 3%. Рост стоимости машин будет происходить в течение всего 2021 года.

Еще в январе 2021 года автоэксперты в разговоре с URA.RU предупреждали, что даже льготные автокредиты не помогут россиянам безболезненно пережить рост цен. Резкий интерес россиян к покупке машин в кредит привел к тому, что портфель автокредитов отечественных банков обновил рекорды: по итогам марта его объем вырос до 915,2 млрд рублей, а количество ссуд — до 1,6 млн единиц. Долги граждан по автокредитам выросли до 56,6 млрд рублей.